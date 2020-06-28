Лето, отдых, расслабление, умиротворение, единение с природой — именно такие ассоциации вызывает гамак. Но чтобы в полной мере насладиться безмятежным отдыхом, нужно выбрать правильный гамак — легкий, мобильный, уютный и надежный.

неслучайно называют колыбелью богов — легкое, равномерное покачивание, уютная ткань, как бы обволакивающая тело, эргономичная форма дарят покой, уют и расслабление. Такой гамак имеет вариации по способу крепежа, а также полезные дополнения в виде москитных сеток и съемного водонепроницаемого дна. Его натягивают между близко стоящими деревьями или крепкими столбами. Если дерево слишком тонкое или просто не хочется его повреждать — лучше вкопать специальные опоры для гамака, а их основание залить цементом.идеально подходят для всех любителей отдыха на солнце, так как встроенные поперечные планки туго натягивают ткань (в отличие от классического), благодаря чему гамак обеспечивает минимальное провисание и удобную позицию для принятия солнечных ванн, а также не отбрасывает тень. Поскольку раскачивается он несколько сильнее, чем классический подвесной гамак, то создается легкий эффект качелей. В то же время благодаря рейкам и натяжению в таком гамаке очень легко занять удобное положение.— идеальное решение для комфортного отдыха сидя. В остальном такой гамак схож со своими предшественниками. В то же время большой размер подвесного стула дает возможность отдыхать как в положении сидя, так и в положении лежа. Тут уместны усовершенствования в виде навесов, подушек, матрацев и столиков прилагаются.не нуждаются в деревьях или столбах. Их можно ставить где угодно, они компактны и легки. Их удобно перевозить, брать с собой на природу или ставить в доме в качестве дополнительной кровати. Стационарные каркасные гамаки более основательны. Как правило, на участке для них заранее определяется место. Эти модели нередко комплектуют навесами, приставными столиками и прочими полезными дополнениями.При выборе гамака прежде всего стоит обратить внимание на его удобство и надежность. Самые распространенные недостатки — из него легко выпасть или, наоборот, он заворачивается, как кокон. Далее стоит проверить прочность тканей и плетений. Они должны выдерживать минимум 200 кг. Важно убедиться и в качестве поперечных планок — именно они определяют форму гамака и не дают ему провисать. Сломавшаяся не вовремя планка превращает гамак в настоящую ловушку-невод, из которой не так просто выбраться.Правильная ткань для гамака хорошо пропускает воздух и не раздражает кожу. Каркас гамака должен быть воплощением надежности — иначе вместо безмятежного отдыха можно получить серьезные травмы.