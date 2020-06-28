На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной болезни Covid-19, может потребоваться до пяти лет.

Возьмет ли человечество пандемию коронавирусной болезни под контроль, будет зависеть от множества факторов, сообщила на онлайн-конференции от Financial Times главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан.– Я бы сказала, что года через четыре или пять лет мы смогли бы контролировать распространение коронавируса, – сказала Соумиа Сваминатан, добавив, что у нее нет магического шара предвидения и она не знает, ухудшится ли ситуация.По ее словам, на процесс будет влиять ряд факторов, в том числе то, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.Соумиа Сваминатан считает, что вакцина на данный момент кажется наилучшим выходом, но в то же время есть множество сомнений относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.Она также обратила внимание, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.