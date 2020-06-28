В прошлом году, когда мы отправились семьей в путешествие, с нами приключилась коллективная беда – напала диарея. Как сказали врачи, никакой инфекции у нас не было, но так своеобразно сказалась на нас смена климата и питьевой воды. Игорь Д.

В большинстве случаев приступы диареи, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой и температурой, проходят через несколько дней, говорят специалисты ВОЗ. В этом случае важно избежать обезвоживания организма (особенно для детей), поэтому нужно пить достаточное количество жидкости, тем более, если вы путешествуете в жарком климате.Медики ВОЗ рекомендуют: как только начинается диарея, употребляйте больше жидкости: оральные регидратационные соли (ОРС), воду, некрепкий чай, супы или другие безопасные жидкости. Малышам до двух лет нужно пить полчашки жидкости или ОРС после каждого жидкого стула, в возрасте 2–10 лет — одну чашку после каждого жидкого стула, детям постарше и взрослым количество жидкости не ограничивают. Если регидратационной соли нет, медики ВОЗ рекомендуют смешать шесть чайных ложек сахара и одну чайную ложку соли без горки в одном литре безопасной воды («вкус слез»).При диарее нужно избегать любой жидкости, которая удаляет воду из организма — например, кофе, некоторых видов лекарственного чая, алкоголя. Вопреки распространенному мнению, не рекомендуются медикаменты, которые сокращают частоту жидкого стула. Эти препараты никогда не следует давать детям, поскольку они могут вызвать непроходимость кишечника.Если ребенок становится возбужденным или раздражительным, если у него появляются признаки сильной жажды, глаза становятся запавшими, а кожа сухой и утратившей эластичность — это признаки развивающегося обезвоживания, и ему требуется немедленная медицинская помощь. Явный сигнал для обращения к медикам детей и взрослых – очень частый и жидкий стул (он может содержать кровь), который продолжается более трех дней.