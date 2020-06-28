Подскажите, как должен выглядеть цивилизованный пляж? Сколько урн и туалетов там должно быть, как часто обязаны менять песок на берегу? Иван О.

По государственным санитарным нормам и правилам содержания территорий, утвержденным в Украине, на пляжах запрещается собирать и хранить отходы, мыть автотранспорт, хранить тару и дрова в непредусмотренных для этого местах.Собственники или балансодержатели пляжей должны обеспечить уборку берега, раздевалок, зеленой зоны, дезинфекцию туалетов, вывоз отходов ежедневно до 8.00. Урны на пляжах должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 625 квадратных метров территории пляжа, расстояние между ними должно быть не больше 25 метров. Контейнеры для хранения бытовых отходов должны устанавливаться за пределами прибрежной защитной полосы рек и водоемов и пляжной зоны из расчета один контейнер емкостью 1,1 кубометр на 2500 квадратных метров площади пляжа.На территориях пляжей должны быть общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от них до места купания должно быть не менее 50 метров и не более 200 метров. На территории пляжа необходимо устанавливать фонтанчики с питьевой водой, расстояние между ними не должно превышать 200 метров. Раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы нужно мыть ежедневно с применением моющих и дезсредств, разрешенных к применению Минздравом Украины.Каждый год на пляжах обязаны подсыпать чистый песок или гальку. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных. На пляжах должны быть организованы медицинские пункты и спасательные станции.