Министерство охраны здоровья внесло дексаметазон, который доказал эффективность в снижении количества смертей от Covid-19 среди пациентов в тяжелом состоянии, в протокол лечения коронавируса.

Лекарство показало эффективность в снижении количества смертей при тяжелых формах Covid-19, сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.Дексаметазон решили внести в перечень лекарств, которые можно использовать для лечения Covid-19, 24 июня на заседании рабочей группы. В заседании, по словам министра, приняли участие ведущие врачи Украины.Решение было принято на основании украинского и международного опыта борьбы с коронавирусом, сообщил Максим Степанов.