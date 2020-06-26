Об этом народный депутат рассказала на своей официальной странице в Facebook.

"Город с характером, который выстоял в бурном 2014-м. Затем вместе с изюмчанами восстанавливали город - дорогу в Харьков и Донецкую область, стратегический мост через Северский Донец, местную центральную больницу, гуманитарные и спортивные объекты, которые десятилетиями находились в запущенном состоянии. Очень многое еще нужно сделать.Как всегда, пообщалась с громадой. Люди обеспокоены, жалуются на ухудшение уровня жизни, отсутствие работы, некачественные коммунальные услуги и просто возмущены повышением более чем в 2 раза стоимости проезда в пригородных электричках.Поговорили с местными предпринимателями и посетили хозяйства семьи Гатицких. Они большие молодцы! Эльвира и Ян из Макеевки, ВПО. После переезда в 2014 году в Харьковской области собственными силами основали небольшую экспериментальную ферму. Сейчас уже производят почти 30 видов сыров, молоко, масло, мороженое. На последнем международном конкурсе получили сразу 5 наград. Имеют большие планы и много идей. Яркий пример ответственного малого бизнеса и желание работать!", - написала народный депутат.