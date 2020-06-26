Чиновники требовали от гражданина деньги за выполнение условий договора по приобретению жилья для детского дома семейного типа.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, следователи направили в суд обвинительный акт по подозрению в получении взятки государственными служащими. За свои «услуги» в января 2020 года заместитель городского головы и начальник службы исполнительного комитета одного из городских советов Харьковской области получили неправомерную выгоду в размере 20 000 гривен.За совершение преступления злоумышленникам грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.