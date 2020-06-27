Злоумышленники распространяли наркотические вещества с помощью "закладок".Как сообщает пресс-служба ГУНП, в сентябре минувшего года в Киевское районное отделение полиции поступила информация о фактах сбыта психотропных веществ на территории района.
В ходе проведения оперативно-следственных действий, сотрудники полиции, под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры, вышли на организаторов незаконного "бизнеса", которыми оказались 26 и 27-летние мужчины. Злоумышленники создали Интернет-магазин, через который сбывали психотропные вещества.
25 июня, в рамках открытого уголовного производства, правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантов.
"В результате полицейские обнаружили и изъяли 26 расфасованных пакетов и 2 пакета с веществом кристаллического происхождения, а также растение, внешне похожее на коноплю. Также полицейские изъяли ноутбук, мобильные телефоны и банковские карточки для дальнейшего установления преступных связей мужчин и каналов поступления психотропных веществ", - рассказали в полиции.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.
В ходе проведения дальнейших следственных действий мужчины указали 4 места, где они сделали закладки с психотропными веществами. Наркотики в дальнейшем были изъяты.
Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.