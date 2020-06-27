Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.Как сообщает пресс-служба ГУНП, в 2018 году сотрудница одного из банковских отделений, путем обмана и злоупотребления доверием, а также незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и подделки средств доступа к банковским счетам клиентов учреждения завладела средствами граждан и банка на сумму более 500 000 гривен.
26 июня следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.190 (мошенничество), ч.1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до 8 лет лишения свободы.