Об этом народный депутат написала на своей официальной странице в Facebook.27 июня народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Харьковский район области, где провела встречи с представителями громады, с которыми обсудила возможности решения существующих проблем района и взаимодействие в реализации ряда будущих инициатив.
"Общаемся с людьми в Харьковском районе.
Говорим о будущем)
Нужно друг друга слышать, а взаимное доверие всегда на пользу делу.
Ценю искренние встречи!", - прокомментировала встречу Светличная.