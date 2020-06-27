Об этом народный депутат написала на своей официальной странице в Facebook.

27 июня народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Харьковский район области, где провела встречи с представителями громады, с которыми обсудила возможности решения существующих проблем района и взаимодействие в реализации ряда будущих инициатив."Общаемся с людьми в Харьковском районе.Говорим о будущем)Нужно друг друга слышать, а взаимное доверие всегда на пользу делу.Ценю искренние встречи!", - прокомментировала встречу Светличная.