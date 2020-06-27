Автомобиль наехал на коляску, где находилась малышка 2020 года рождения.

Как сообщают в пресс-службе национальной полиции, трагедия произошла вечером 26 июня в поселке Жихарь. Мужчина толкал задним ходом автомобиль «ВАЗ 21013» в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя. Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу.От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.На данный момент сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Все обстоятельства трагедии устанавливаются.