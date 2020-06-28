Ребенок выпала из окна, когда родителей не было дома.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, трагедия произошла 27 мая на проспекте Жуковского. Установлено, что девочка проживала в квартире вместе с 40-летним отцом, матерью и годовалым братом. Около 15:30 отец положил детей спать и пошел в магазин за водой. Матери в это время дома не было.Оставшись без присмотра взрослых, пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа.Медики госпитализировали ребенка, однако в тот же день она скончалась в больнице.Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.