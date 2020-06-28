Відео привітання народний депутат опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі Українці. Конституція - це наша заява, яку саме країну ми з вами будуємо. Це перелік принципів, які об'єднують всіх українців в єдину націю. Це перелік норм, які ставлять інтереси держави вище, аніж інтереси будь-яких політиків, створюють межі, за які нікому не можна виходити, незалежно від посад або зв'язків. Настільки, наскільки ми шануємо Конституцію, залежить ступінь нашої готовності доєднатися до всього цивілізованого світу.Шануймо закон. Цінуймо Конституцію. Любімо Україну. З Днем Конституції!"