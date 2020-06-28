В результате происшествия пострадали двое мужчин, один из которых скончался. Злоумышленника полиция задержала на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, вечером 27 июня в Барвенковское отделения полиции 27 июня поступило сообщение о перестрелке в поселке Гусаровка.Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неподалеку карьеру отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие.На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.