34-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в летней кухне на территории собственного домовладения.

Вечером 27 июня в Чугуевское отделение полиции поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что мужчина открыл газ, через некоторое время поджег спичку, в результате чего произошел взрыв и начался пожар.Мужчину с ожогами руки и лица доставили в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы.Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».