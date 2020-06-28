Пожарным пришлось эвакуировать 30 человек, находившихся в здании.Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 28 июня в 6:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на первом этаже 6-этажного офисного здания ООО «Місто-Готель». На момент прибытия пожарных в коридоре первого этажа горела часть облицовки потолка на площади 5 кв.м.
После локализации огня спасатели организовали эвакуацию 30 человек, чтобы уберечь их от опасного дыма. Пострадавших среди них нет.
В 7:19 пожар удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается.