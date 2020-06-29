Гамаки могут изготавливаться из различных материалов и хочется подобрать и красивый, и удобный, и безопасный. И желательно, чтобы все эти качества сочетались в одной вещи.

– cамый простой вариант, но, к сожалению, не слишком удобен в использовании. Во-первых, гамак в виде сетки с достаточно крупными ячейками выдерживает вес не больше 80–100 килограммов, так что двое взрослых, решивших посидеть рядышком, его просто порвут. К тому же ячейки сетки могут впиваться в кожу, поэтому, чтобы полежать с комфортом, придется приобрести матрас с хлопчатобумажной или синтетической набивкой.обычно изготавливаются из мешковины или хлопка. Мешковина — материал, конечно, прочный, надежный, но при этом колкий и жесткий, так что спать на таком гамаке, не прикрытом другой тканью, неудобно. А вот хлопковые гамаки считаются одними из самых лучших — они приятны для тела, прочны, красивы, экологически безопасны, легко принимают форму лежащего и поэтому удобны. Выдерживают вес до 160 килограммов, так что полежать на такой койке можно и вдвоем. Единственный минус хлопкового гамака — он боится влаги, легко впитывает все капли дождя, а если его вовремя не просушить — на ткани может появиться плесень. Кроме того, ярко окрашенные хлопковые гамаки на солнце могут выгорать, поэтому идеальное место для них — в густой тени или под навесом.Могут использоваться иткани — полиэстер и нейлон, которые в целом похожи, однако нейлон немного уступает полиэстеру в гладкости поверхности. К достоинствам гамака из синтетической ткани можно отнести тот факт, что воды он не боится и после дождя его достаточно просто протереть или подождать, пока сам просохнет. На летнем ветерке это происходит очень быстро. По выносливости гамак из полиэстера немного уступает своему хлопчатобумажному «коллеге» — выдерживает вес не более 120 килограммов, что вполне достаточно для одного взрослого. Нейлоновые гамаки жестче, чем хлопковые.отличается прочностью, удобством и красотой. Особо ценятся конструкции из волокон бразильского ореха, которые могут выдержать вес до 180 килограммов. Гамак из ивовых прутьев такой прочностью отличаться не будет, а вот изделие из ротанга вполне выдержит вес до 120–130 килограммов.