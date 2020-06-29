Доктор медицинских наук Юрий Беленков назвал признаки нарушения сосудистого тонуса и состояния стенки сосуда.

Он сообщил, что если у человека мерзнут конечности, есть головокружения или он падает в обмороки, то это говорит о проблемах с сосудами.— Метеозависимость тоже очень серьезный компонент нарушения сосудистой регуляции. Плохая переносимость жары, отеки ног, гематомы на коже и носовые кровотечения. Это тоже показатели слабой сосудистой стенки. Причины проблем с сосудами могут быть разные — это и гормональный сбой, и неврозы, и инфекционные заболевания, — сказал врач в программе «О самом главном». Видео было опубликовано на YouTube в четверг, 25 июня.Он отметил, что стенки сосудов чаще всего повреждаются из-за атеросклероза, гипертонии, воспалительных процессов сосудов и курения.По словам медика, укрепить стенки сосудов поможет витамин С: цитрусовые, шиповник, капуста и петрушка.