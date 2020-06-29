Выбор гамаков в магазинах огромен, но при желании сделать его можно своими руками. Это несложно — достаточно запастись необходимыми материалами, инструментами и терпением.

Для этого потребуется: бязь шириной 220 см — 3 м; синтепон — 50 см; капроновый шнур диаметром 4мм; стропа шириной 3 см — 5,2 м; черенок для лопаты, акриловый краситель в тон бязи; ножовка по дереву, стамеска; крупная наждачная бумага и кисть.Для начала нужно вырезать два прямоугольных полотна размером 150х200 см и стачать их лицом к лицу по коротким сторонам — так, чтобы получилось кольцо. Выверните заготовку и проутюжьте швы, загладив припуски в одну сторону. Вдоль длинных сторон гамака в 5 см от края пристрочите стропу: на нижнее полотно — вдоль всего края, на верхнее — на 35 см от стачного шва. Сделайте так, чтобы нижнее полотно заходило на верхнее, не разрезая стропу.Чтобы крепление гамака было надежным, настрочите четыре отрезка стропы (по 70 см) на переход от нижнего к верхнему полотну. На отверстии для перекладины обшейте края. Проложите по стропе (на лицевой стороне) закрепляющие строчки, соединяя отрезки стропы верхнего и нижнего полотен. Оставив пятисантиметровое отверстие для перекладины, стачайте их по всей длине. Стачайте полотна гамака, проложив строчки вдоль его длинных сторон в 30 см от края.Чтобы уплотнить края, разрежьте синтепон на две полосы размером 25 х 125 см и вложите уплотнитель в «карманы». Подогните край отверстия на 2 см внутрь и сколите полотна. Проложите строчку по краю (вдоль длинных сторон гамака), закрывая оставленное для синтепона отверстие. Сделайте три закрепляющих стежка на каждой синтепоновой полосе, расположив их по всей длине на одинаковом расстоянии друг от друга.Теперь распилите деревянный черенок пополам. Выпилите неглубокие бороздки в 2 см от каждого края (на расстоянии 1 см друг от друга). Проделайте канавки для веревки стамеской. Спилы обработайте наждачной бумагой. Покрасьте акриловой краской поверхность дерева и оставьте сохнуть.Отстрочите для перекладин кулиски, проложив швы в 5 см от коротких краев в торцах гамака. Вложите их в отверстия, равномерно присобрав ткань. Фиксируя веревку узлами на пропиленных бороздках, привяжите ее к концам. Гамак готов.Чтобы сделать круглый гамак-люльку, придется пожертвовать металлическим обручем. Также понадобятся: 3 м ткани шириной 1,5 м; столько же синтепона; 8 м надежной ременной ленты.Ткань раскраиваем по выкройке. Между двумя слоями основной ткани прокладываем несколько слоев синтепона. Изготавливаем «чехол» для обруча из сшитых между собой сегментов круга. Обе части чехла сшиваем, уже положив между ними обруч. Крепится люлька репсовыми (ременными) лентами, которые просто затягиваются плотными узлами на обруче.