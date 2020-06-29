Харьковские театры знакомят со своими интерактивными проектами и готовятся к возобновлению спектаклей на сцене.

Схід Opera

Театр им. Шевченко

Театр для детей и юношества

Филармония

Планетарий им. Юрия Гагарина

ул. Сумская, 25, тел.: +38 (057) 707-70-43, +38 (057) 700-70-91, hatob.com.ua3 июля, 18.30 — «Спартак», балет Арама Хачатуряна. Премьера.4 июля, 18.30 — «Спартак», балет Арама Хачатуряна. Премьера.Третий выпуск интерактивного проекта #е_овації, который вышел 18 июня, можно посмотреть по ссылке: youtu.be/w3SDqTyQRq. Второй выпуск: youtu.be/q69x8RC5EY4. Первый выпуск: youtu.be/OTdO91nPbAA.На Youtube-канале театра также можно посмотреть видеозаписи спектаклей.«Отелло», Джузеппе Верди, опера в 4-х действиях. Либретто Арриго Бойто по трагедии Уильяма Шекспира. Премьера в ХНАТОБ – 24 марта 2018 года: youtu.be/Cd5Z9lM2YAM.«Лебединое озеро», Петр Чайковский, балет в 4-х действиях. Либретто Владимира Бегичева, Василия Гельцера. Премьера в ХНАТОБ – октябрь 1985 года: youtu.be/C3g1YMtzwns.ул. Сумская, 9, тел.: +38 (057) 705-13-66, theatre-shevchenko.com.uaС 16 июня касса театра возобновила свою работу. А в июле начинается показ отмененных ранее спектаклей.1 июня, 18.00 – «Едіт Піаф. Нескінченне кохання», малая сцена2 июня, 18.00 – «Two-Step на валізах», малая сцена. Перенос с 31 мая (купленные ранее билеты действительны).3 июня, 18.00 – «Примадонни», большая сцена. Перенос с 21 марта.4 июня, 18.00 – «Жениха викликали?», большая сцена. Перенос с 26 марта.На Youtube-канале театра можно посмотреть архивные видеозаписи.«Три сестры», Антон Чехов, постановка 1996 года. Этой телеверсии удается частично передать ту уникальную атмосферу и ту магию, которые воспроизводил спектакль. Режиссер – заслуженный деятель искусств Украины Игорь Борис: youtu.be/C_TF-zebEKo.ул. Полтавский Шлях, 18, тел. +38 (057) 712-02-65, tyz.kharkov.uaНа Youtube-канале театра можно посмотреть архивные записи спектаклей.«Хозяин», по пьесе Ивана Карпенко-Карого. Режиссер – Александр Ковшун. Премьера состоялась 21 апреля 2016 года в Teatr Nowy (Краков, Польша) в рамках III Международного фестиваля украинского театра Wschоd-Zachоd. 1-е действие: youtu.be/5lj55nLdtQs; 2-е действие: youtu.be/lEbAyiBMX_s.«Депеш мод», по одноименному роману Сергея Жадана. Автор инсценировки и режиссер – Маркус Бартли (Германия). Художник – Филипп Кифер (Германия).Премьера состоялась 23 октября 2015 года. Первое действие: youtube.com/watch?v=3qookT1Tz4g. Второе действие: youtube.com/watch?v=vUJwT06z8ts.ул. Рымарская,21, тел.: +38 (057) 762-99-83, +38 (057) 341-60-62, filarmonia.kh.uaНа Youtube-канале филармонии можно посмотреть онлайн-концерты.Александр Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор, соч. 20. Алексей Набиулин, лауреат международных конкурсов – фортепиано. Академический симфонический оркестр Харьковской филармонии, дирижер – Юрий Янко. Видеозапись концерта: youtu.be/jdOSClBlAXY.Дмитрий Шостакович. Концерт для виолончели с оркестром №1. Академический симфонический оркестр Харьковской областной филармонии, главный дирижер – лауреат международного конкурса, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Янко. Видеозапись концерта: youtu.be/AbbXlPj0bDI.Франц Шуберт. Симфония №5 си-бемоль мажор, D. 485. Академический симфонический оркестр Харьковской областной филармонии, главный дирижер – лауреат международного конкурса, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Янко. Видеозапись концерта: youtu.be/W2GgA3ZUUsQ.пер. Кравцова, 15, тел.: +38 (057) 705-00-19, 705-00-21, planetarium-kharkov.orgДистанция между посетителями – не менее полутора метров. Посетители и сотрудники – в масках.27 июня, 11.00 – «Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (для детей 4-7 лет);27 июня, 12.15 – «Дракоша и пропавшая звезда» (4-7 лет);27 июня, 15.00 – «Движение Земли» (8+);27 июня, 17.00 – «От Земли к Вселенной» (10+);27 июня, 19.00 – «Далекие миры. В поисках жизни» (12+);28 июня, 11.00 – «Вредные космические советы» (4-8 лет);28 июня, 12.15 – «Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (для детей 4-7 лет);28 июня, 15.00 – «Воздушные призраки» (10+);28 июня, 17.00 – «Горячая и энергичная Вселенная», (14+);29 июня – 3 июля, 13.00 – «Прогулка по звездному небу»;29 июня – 3 июля – вечерние наблюдения Луны в телескоп планетария. Запись по телефону.