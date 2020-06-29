Ученые утверждают, что находиться на улице безопаснее, чем в закрытом помещении во время эпидемии.

Согласно исследованию, воздействие полуденного солнечного света может инактивировать коронавирус в течение 11–34 минут летом в большинстве городов США и других городов мира.«Девяносто процентов или более вируса SARS-CoV-2 будут инактивированы после того, как они будут подвергаться воздействию солнечного света в полдень в большинстве городов США и мира в течение лета в течение 11-34 минут», - говорится в исследовании, опубликованном в начале июня в журнале Photochemistry and Photobiology, передает AlArabiya.Исследование объясняет, что «ультрафиолетовое излучение на солнце является основным вирулицидным агентом в окружающей среде». Вируциды - это вещества, которые уничтожают вирусы.Исследователи подвергают сомнению эффективность приказов о самоизоляции, комендантского часа и других ограничений на распространение коронавируса, и предполагают, что в распространении COVID-19 есть элемент окружающей среды, помимо прямого взаимодействия между людьми.«Если мы возьмем во внимание возможную вирулицидную роль солнечного света во время пандемии коронавируса , то принуждение людей оставаться в помещении может иметь повышенную (или гарантированную) инфекцию COVID-19 среди тех же домашних жителей, а также среди пациентов и персонала в одной и той же больнице или гериатрических учреждениях», - сказали исследователи.«Напротив, здоровые люди на улице, получающие солнечный свет, могли подвергнуться воздействию более низкой вирусной дозы с большей вероятностью для создания эффективного иммунного ответа», - добавили они.Исследование оценило, сколько времени потребуется для инактивации коронавируса в некоторых городах мира в полдень летом при максимальной солнечной экспозиции:Майами, Флорида: 14+ минутХьюстон, Техас: 16+ минутФеникс, Аризона: 18+ минутАтланта, Джорджия: 18+ минутЛос-Анджелес, Калифорния: 18+ минутВашингтон, округ Колумбия: 21+ минутФиладельфия, Пенсильвания: 22+ минутыНью-Йорк, Нью-Йорк: 22+ минутыЧикаго, Иллинойс: 22+ минутыБостон, Массачусетс: более 23 минутБогота, Колумбия: 11+ минутМехико, Мексика: 11+ минутСан-Паулу, Бразилия: 13+ минутБуэнос-Айрес, Аргентина: 19+ минутБарселона, Испания: 22+ минутыПариж, Франция: более 28 минутЛондон, Великобритания: 30+ минутМосква, Россия: 34+ минутыБагдад, Ирак: 18+ минутТегеран, Иран: 19+ минутСтамбул, Турция: 22+ минутыКиншаса, Конго: 11+ минутЛагос, Нигерия: 11+ минутХартум, Судан: 11+ минутКаир, Египет: 16+ минутМумбаи, Индия: 11+ минутШанхай, Китай: 16+ минутСеул, Южная Корея: 18+ минутТокио, Япония: 20+ минутРанее сообщалось о том, что температура кипения убивает коронавирус в течение 15 минут.