Предлагаем вашему вниманию подборку самых главных новостей за 22-28 июня.На Харьковщине СБУ разоблачила организованную группировку, которая похищала деньги с банковских карточек
Члены преступной группы похищали деньги с банковских карточек вмешиваясь в работу банковских систем.
Возле диспансера радиационной защиты произошли столкновения чернобыльцев и полиции
Чернобыльцы протестуют против размещения в больнице больных с COVID-19.
Глава ХОГА официально подписал назначение скандального чиновника из Херсонской администрации
Клюцевский стал известен тем, что для празднования 8 марта организовал в стенах Херсонского областного совета скандальное выступление группы "Степ" с двумя откровенно одетыми девушками. После этого случая чиновника уволили из администрации
Под Харьковом открылись дополнительные пункты пропуска через границу
Возобновилась работа пунктов пропуска, расположенных в международных аэропортах Украины.
Юлия Светличная может стать лидером демократических сил
Так прокомментировал ситуацию с расстановкой политических сил в регионе политолог Руслан Зерницкий в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1».
В 2020 году субвенции на медицину в Харьковской области сократились почти в два раза
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Харьковской областной государственной администрации, по состоянию на июнь 2020 года доход бюджета области упал более чем в два раза, по сравнению с тем же периодом 2019 года.
На Харьковщине продлили карантин до конца июля
На заседании региональной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности принято решение не ослаблять ограничительные меры и продлить карантин до 31 июля.
Смерть иностранца на футбольном поле в Харькове: стали известны подробности
По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, у 30-летнего парня из Ближнего Востока остановилось сердце.
Люди возмущены действиями областной власти, согласовавшей повышение цен на проезд
Со снятием карантинных ограничений, людей ждал "сюрприз" - цены на проезд в электричках подскочили в несколько раз.
В Харьковской области мужчина открыл огонь по компании с детьми. Один человек погиб
Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
Статистика растространения COVID-19 в Харьковской области за неделю:
С 22 по 28 июня Харьковский областной лабораторный центр выявил 269 случаев заболевания среди жителей области;
10 человек скончались;
190 человек выздоровели.
По состоянию на 28 июня, за время эпидемии в регионе зарегистрировано 2080 случаев коронавирусной инфекции;
79 человек скончались;
1056 человек выздоровели.