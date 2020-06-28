Предлагаем вашему вниманию подборку самых главных новостей за 22-28 июня.

В 2020 году субвенции на медицину в Харьковской области сократились почти в два раза



Статистика растространения COVID-19 в Харьковской области за неделю:



269 случаев заболевания среди жителей области;



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