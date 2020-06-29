По информации КП "Харьковводоканал", в городе проводятся ремонтные работы.

Как сообщают коммунальщики, из-за проведения ремонтно-восстановительных работ в Харькове будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:проезд Садовый, 28, пр. Гагарина, 173-в (п. №3, стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №2, стояк) до 20:00 28.06.20 г.; пр. Гагарина, 49-а (стояк)ул. Юности (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с), ул. Сивашская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с), пр. Московский, 300 (п. №2, стояк)ул. Чернышевская, 63 (п. №1, стояк)ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 29.06.20 г., ул. Академика Павлова, 140 (п. №14, стояк)пос. Скуридина Дача (ч/с), ул. Власенко, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 22, 24 (на пониженном давлении) до 20:00 28.06.20 г.; ул. Конторская (Краснооктябрьская), 52, б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк)ул. Житная (ч/с), ул. Ильинская, 67 (п. №6) до 20:00 28.06.20 г.; ул. Огаревская, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №4, стояк)ул. Кутузовская (ч/с), пр. Победы, 77 (п. №4, стояк) до 20:00 28.06.20 г.; пр. Победы, 70 (п. №10, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 37 (спаренный стояк) до 20:00 29.06.20 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №2, спаренный стояк)