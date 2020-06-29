Спасатели призывают родителей к бдительности.

правильный выбор места для купания;

строгое соблюдение правил безопасности во время плавания;

постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Как сообщает ГСЧС, с начала июня вода уже унесла жизни более тридцати детей, в связи с чем в службе спасения призывают взрослых усилить контроль за тем, как юные украинцы проводят свой досуг."Трагические случаи происходят не только тогда, когда дети самостоятельно посещают ставки и реки. Более того, подавляющее количество чрезвычайных происшествий происходят чуть ли не на глазах у взрослых", - сообщают в ведомстве.Так, 25 июня, на Черкащине, на территории частного домохозяйства утонула девочка 2011 рождения. Ребенок по неосторожности упал в яму.В этот же день в Запорожской области поступило сообщение о том, что на пруду возле поселка Первомайское Розовского района утонуло две девочки 2009 и 2008 годов рождения, которые без разрешения родителей поехали на водоем.На Тернопольщине на пруду в Теребовлянском районе, в результате неосторожного обращения во время купания утонули двое ребят 2005 и 2003 годов рождения.Еще один подросток 2004 года рождения утонул 26 июня на ставке в Днепропетровской области.Поэтому, с целью предупреждения гибели людей в летний период, спасатели настаивают на неуклонном соблюдении правил безопасного поведения на воде!Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отдельно обращается к родителям: в период летних каникул, следите за досугом детей и не позволяйте им самостоятельно посещать даже самые маленькие водоемы!