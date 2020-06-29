Работники Волчанского отделения полиции обнаружили боеприпасы во время отработки вызова о нанесении телесных повреждений.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 29 июня инспекторы патрульной полиции выехали на вызов по сообщению жительницы села Рубежное, которая заявила об избиении соседями своего мужа. В ходе опроса свидетелей полицейские обнаружили на территории домовладения пять ручных гранат РГД-33 в ржавом состоянии. По словам хозяина дома, боеприпасы он нашел в лесу.На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции, которые изъяли боеприпасы и уничтожили накладным зарядом за пределами населенного пункта.Информация внесена в Единый учета Волчанского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.