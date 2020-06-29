Полицейские задержали грузовые автомобили со стволами сосны в количестве около 100 кубических метров.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, Полицейские Изюмского района зафиксировали четыре факта незаконной перевозки древесины на территории района. Указанные противоправные действия зарегистрированы во время несения службы на карантинном посту, расположенном на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.По данному факту следователи инициировали четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.В рамках следствия полиция направила ходатайства об аресте имущества в Изюмский районный суд.