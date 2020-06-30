Заявлениями и действиями президента Владимира Зеленского впервые за время его каденции недовольно большее число украинцев, чем довольных.

Об этом говорится в опросе КМИС, проведенном с 20 по 23 июня.По данным социологов, полностью одобряют действия президента 10% человек, скорее одобряют – 28%. Общий уровень одобрения – 38%. При этом скорее не одобряют 24% респондентов, а полностью не одобряют – 21%. Общий уровень неодобрения – 45%.Таким образом уровень одобрения действия Зеленского упал на 9% за месяц, уровень неодобрения – вырос на 8%. Впервые за время его каденции стало больше украинцев, не одобряющих действия президента.Опрос проводился по репрезентативной выборке среди 2000 совершеннолетних украинцев из всех регионов страны, кроме временно оккупированных территорий. Опрос проводили с помощью телефона и компьютера. Статистическая погрешность в пределах Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.