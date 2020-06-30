Заявлениями и действиями президента Владимира Зеленского впервые за время его каденции недовольно большее число украинцев, чем довольных.Об этом говорится в опросе КМИС, проведенном с 20 по 23 июня.
По данным социологов, полностью одобряют действия президента 10% человек, скорее одобряют – 28%. Общий уровень одобрения – 38%. При этом скорее не одобряют 24% респондентов, а полностью не одобряют – 21%. Общий уровень неодобрения – 45%.
Таким образом уровень одобрения действия Зеленского упал на 9% за месяц, уровень неодобрения – вырос на 8%. Впервые за время его каденции стало больше украинцев, не одобряющих действия президента.
Опрос проводился по репрезентативной выборке среди 2000 совершеннолетних украинцев из всех регионов страны, кроме временно оккупированных территорий. Опрос проводили с помощью телефона и компьютера. Статистическая погрешность в пределах Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.