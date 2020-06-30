Китайская компания CNBG, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, заявила об успешных испытаниях препарата на людях.

Отмечается, что положительный результат продемонстрировали сразу две тестируемые вакцины. По предварительным данным, препарат пекинского подразделения CNBG способствовал безопасной выработке антител от COVID-19 у всех 1120 здоровых испытуемых, сообщает Интерфакс.Также сообщается об успешных испытаниях вакцины уханьского подразделения компании. В CNBG заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах.Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, отметили в ВОЗ. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.Напомним, мировые лидеры призвали сделать вакцину от COVID-19 бесплатной. Более ста мировых лидеров, включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира, подписали письмо, в котором призывают международное сообщество сделать вакцины против COVID-19 доступной всему миру в качестве «общего блага».Об этом сообщил расположенный в Бангладеш Центр Юнуса, основанный лауреатом Нобелевской премии мира Мохаммедом Юнусом.«Мы обращаемся к правительствам, фондам, благотворителям и социальным компаниям с призывом выступить с инициативой производить и/или распространять вакцины по всему миру бесплатно. Мы призываем все социальные, политические и медицинские организации вновь подтвердить нашу коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц без какой-либо дискриминации», — цитирует haggin.az заявление центра.К инициативе присоединились бывшие президенты, политики, а также всемирно известные артисты и режиссеры, в частности бывший президент Еврокомиссии и экс-премьер Италии Романо Проди, актеры Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Шэрон Стоун и многие другие.