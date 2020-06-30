Ученые из Кембриджского университета установили, что размер ноги влияет на продолжительность жизни.

Специалисты провели исследование. В продолжении двух лет они анализировали данные более чем о трех тысячах летальных исходах. В итоге ученые выяснили, что самую высокую продолжительность жизни имеют женщины с 38-м размером ноги и мужчины с 42-м размером. Они живут в среднем до 84 и 82 лет соответственно.А самая низкая продолжительность жизни у женщин с 35-м и 42-м размером ноги — 68–69 лет. У мужчин самая низкая продолжительность жизни у обладателей ноги 45-го размера, она составляет 67–69 лет.