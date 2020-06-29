Предварительно, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщают в областном "Главке", 28 июня, в поселке Садовое Лозовского района, 49-летний житель города Лозовая, во время движения не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел на обочину и перевернулся. В результате ДТП пассажир, 45-летний житель Лозовой, от полученных травм погиб на месте. Водитель легковушки с травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.По данному факту следственным отделом СУ ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.49-летний водитель задержан и решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.Согласно санкции статьи задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.Все обстоятельства ДТП выясняются.