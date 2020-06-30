Несколько тысяч американских военнослужащих будут переброшены из Германии в одну из страны бывшей Организации Варшавского договора в качестве предупреждения президенту РФ Владимиру Путину, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на источники в Пентагоне.

Высокопоставленные сотрудники Министерство обороны США рассказали журналистам, что план предусматривает сокращение американского военного контингента в Германии до 25 тысяч человек: из страны выведут 9,5 тысяч военнослужащих. Часть из них вернется в США, часть – будет переброшена в одну из соседних стран.Эти изменения должны послужить в качестве однозначного предупреждения Путину, чьи агрессивные планы уже подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.Министр обороны Марк Эспер должен представить президенту Дональду Трампу план передислокации войск в Европе в ближайшую среду, 1 июля.В Пентагоне не называют страну, в которую будут направлены несколько тысяч военнослужащих. Однако в ходе визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда попросил Трампа разместить в Польше больше американских военных. Американский президент поддержал его и сообщил, что страны работают над новым Соглашением о сотрудничестве в сфере обороны.