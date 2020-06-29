По словам пожарного, в квартире было много хлама и мусора, из-за которого ребенок не мог самостоятельно выбраться.

Харьковский пожарный Роман Качанов рассказал о подробностях сегодняшнего пожара на улице маршала Рыбалко, где из горящей квартиры бойцам ГСЧС пришлось спасать семилетнего подростка."Спасли ребёнка 7 лет из квартиры на пятом этаже.Из-за огромного количества мусора и барахла в квартире ( я сам бальном с воздухом в коридоре об потолок цеплялся) ребёнок не мог сам открыть дверь и выйти, кричал и звал на помощь, молодец, что догадался лечь на живот и дышать воздухом который ещё не успел обогатиться продуктами горения - выше его головы.Когда мы открыли дверь все было уже дыму. Бензорезом быстро вскрыли дверь и вытащили малого. Вынесли сразу на улицу, чтобы провести ПДП и передать скорой. Пока ждали скорую провёл внешний осмотр ребёнка - кроме пары порезов, нескольких ссадин и 3 участков покраснений на теле(возможно легкие ожоги 1й степени) никаких повреждений больше не было. До приезда скорой просто успокаивали ребёнка и выводили из шокового состояния. Скорая приехала быстро - буквально через 2 минуты как вынесли ребёнка", - написал спасатель.Напомним, что сегодня днем в пятиэтажном доме на улице маршала Рыбалка загорелся балкон. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание и спасли ребенка, находящегося в квартире.