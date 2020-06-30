В доме каждого человека можно найти множество, казалось бы, полезных вещей. На деле их функционал или регулярное использование не приносят ничего хорошего. Они со временем утрачивают былые свойства и становятся наоборот вредными.

Корреспондент MedikForum.ru расскажет о таких вещах, которые нужно срочно выкинуть из дома, пока не дошло до беды.Пластиковая посуда есть в каждом доме. С её помощью можно хранить еду, носить с собой на работу или пикник, разогревать в них блюда и применять в быту. Однако многие не знают, что не всякая посуда из пластика годна для подобных целей. Важно обратить внимание на маркировку. В емкостях со снежинками можно замораживать продукты, а с буквами РР — разогревать. Срок службы контейнера не превышает 2-3 месяцев, так как со временем он начинает выделять токсичные вещества. Также некоторые емкости из-под покупных продуктов не годятся для повторного использования, их нельзя отмыть от предыдущего содержимого. Пластик от этого разрушается и становится токсичным. Периодически следует выкидывать контейнеры, проверяя содержимое своей кухни.Аэрозольные освежители больше вредят, чем приносят пользы. В каждой бутылке множество химических веществ, негативно сказывающихся на органах дыхания, иммунной системе, репродуктивной функции. Лучше изготовить полезную замену ароматизаторам, используя натуральные эфирные масла, пахучие травы, цитрусовые и другие ароматные компоненты.Ежедневно используемая спортивная и домашняя обувь должна подвергаться разбору. Если любимые тапочки или кроссовки быстро растаптываются, искривляются, издают неприятные ароматы, то это сигнал того, что от них нужно избавиться. В подобных вещах селится много вредных микроорганизмов, от чего вырастает риск подхватить грибок.Старые средства личной гигиены должны время от времени обновляться. Зубная щётка требует замены раз в три месяца, иначе на поверхности скапливаются бактерии, а щетинки становятся неспособными очищать зубы от налета и остатков пищи. Раз в полгода желательно менять мочалку, а срок службы расчески не превышает одного года.Заветные ящики со специи тоже требуется обновлять. У корицы, куркумы, кориандра, других приправ срок годности не превышает двух лет. Вред существенный вряд ли принесет, однако у продуктов подобного рода теряются полезные свойства. Поэтому от длительного хранения не следует ждать каких-то волшебных действий, а лучше выкинуть их.