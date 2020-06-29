События "Не держался на ногах": водитель спровоцировал два ДТП на Клочковской (видео) Вечерний Харьков 29.06.2020 968 По словам свидетелей, виновник находился в нетрезвом состоянии. Читайте также \"Металлист-1925\" вышел на первое место в турнирной таблице Харьковская афиша \"Ребёнок не мог сам открыть дверь и выйти, кричал и звал на помощь\": стали известны подробности пожара на Рыбалко БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ \"Металлист-1925\" вышел на первое место в турнирной таблице События 29.06.2020 Лента новостей \"Не держался на ногах\": водитель спровоцировал два ДТП на Клочковской (видео) 29.06.2020 \"Металлист-1925\" вышел на первое место в турнирной таблице 29.06.2020 Исследователи выяснили, за какое время солнечный свет разрушает коронавирус 29.06.2020 Харьковская афиша 29.06.2020 \"Ребёнок не мог сам открыть дверь и выйти, кричал и звал на помощь\": стали известны подробности пожара на Рыбалко 29.06.2020 В Харьковской области смертельное ДТП: пассажир погиб на месте 29.06.2020 Если хочется чего-то эксклюзивного 29.06.2020