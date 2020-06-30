Об этом написал политический эксперт Дмитрий Прокудин на своей странице в Facebook.

"Рискну быть первым, кто публично выскажет мнение об этой политической силе, о которой известно лишь название да имя лидера. Партия перспективная.Политический момент, идея и формат ее создания весьма своевременны. Блок Светличной может стать выразителем интересов региональной элиты. Силой стейкхолдеров. Тех, кто генерирует продукцию, контролирует производственные цепочки, обеспечивает безопасность, рабочие места, несет ответственность за большие коллективы. Их называют "авторитетные люди".Победные проценты Зеленского не нарисовались сами по себе. Ему "наливали" и не мешали "наливать" когда поняли, что Порох – всё. Прошел год, и у многих наступило разочарование. Всё больше напрягает кричащий непрофессионализм и бардак в центральной власти, отсутствие системной работы и понятной картины будущего, постоянные зашквары по ТВ, "опускание" авторитета власти, двойные стандарты, заигрывание с плебсом и т.п. Зе-команде с каждым месяцем все меньше и меньше есть чего предложить. А колоссальное давление Зе-эмисаров на местные элиты и их представителей в самоуправлении закладывают мощный заряд противодействия, который "нальют" Светличной.Региональный эгоизм становится трендом 2020. Ему способствует региональная идентичность, которую культивировали последние 20 лет. Коронавирус усилил естественные страхи в обществе (потеря работы, бедность, здоровье) и накаляет агрессию против власти. Ответственность за борьбу с вирусом и его последствиями де-факто переложена на местную власть, которую нещадно критикует центральная власть в своих медиа. Используется риторика "свой-чужой", "старые-новые", народ натравливают на местную власть. Результатом противодействия Зе-власти уже стала партия мэров "ПРОпозиция" и Блок Кернеса.Разворот Украины в сторону имперской России нравится далеконе всем. С ориентированными на европейские ценности и проукраинскими представителями все ясно. Но пророссийские собственники предприятий, латифундий и рулевые потоков не готовы отдать всё своё путинской орде силовиков и бандосов. Торговать – да, дружить – да, ностальгировать, молиться РПЦ и кутить в МСК под Лепса – да, но быть хозяевами тут – нет. Поэтому, франшиза "ОПЗЖ" кажется не такой уж привлекательной как свой, родной, слобожанский проект. Не синий и не зелёный. Прохарьковский. В идеале с новым Кушнарёвым в руководстве. Да еще и без всех этих маргинальных хнрщиков, лесиков и прочих "народных губернаторов", - подчеркнул Прокудин.