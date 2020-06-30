Согласно официальным данным Минздрава, область не готова к следующему этапу послабления карантина.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, в условиях адаптивного карантина в ряде областей страны наблюдается рост количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенные под COVID-19. Согласно данным министерства, Харьковская область не соответствует критериям, которые определены в постановлении Правительства."Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за распространением вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - сообщают в Минздраве.