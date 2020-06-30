Внимание, разыскивается Альбина Водолажская!

Московским отделом полиции устанавливается местонахождение Альбины Водолажский, 2004 года рождения, которая утром 30 июня ушла из дома.на вид 15-16 лет, рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, русые средней длины волосы, карие глаза.в синие джинсы, футболку.Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам:или другими доступными способами.