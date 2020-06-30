Движение трамваев №16 и 26 по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 16:00 с 1 по 6 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда по ул. Героев Труда.В этот период трамваи будут курсировать так:- трамвай №16: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (станция метро «Киевская») - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;- трамвай №26: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Матюшенко - Журавлевский спуск - ул. Веснина - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;- трамвай №16А: не ходит.