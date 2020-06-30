Сегодня состоится заседание комитета регионального развития, на котором примут окончательное решение об админцентре нового укрупненного района. Пока утвержденным остается Люботинский район.

30 июня под зданием Верховной Рады Украины собрались около 30 жителей Богодухова — фермеры, учителя, представители местного самоуправления. Митингующие просят сделать административным центром нового укрупненного района Богодухов, а не Люботин. Об этом KHARKIV Today сообщил исполняющий обязанности главы Богодуховского районного совета Роман Ярошенко.— Это совершенно мирная акция. Мы приехали поддержать наш район и город, чтобы он был центром нового крупного района, как и было запланировано рабочей группой, которая была создана при областной государственной администрации, областном совете. Группа пришла к выводу, что самое удобное географически, инфраструктурно — только Богодухов. Но каким-то образом произошла подмена на Люботин. Никто не понимает, как это случилось, — сказал Ярошенко.Он добавил: сегодня решающий день, когда комитет может утвердить Богодухов админцентром района. Заседание запланировано на 15.00.— Тогда был подкомитет. Глава подкомитета сказал, что будет рекомендовать на комитете, чтобы центром был Богодухов, как было разработано рабочей группой полтора года назад. Я записался, хотел бы туда попасть. Комитет уже решает, что выносить на Верховную Раду, — пояснил исполняющий обязанности главы Богодуховского районного совета.На прошлой неделе поддержать Богодухов приехали жители ближних населенных пунктов. В этот раз под Верховной Радой собрались только жители Богодухова.— Сегодня нас приехало 28 человек, все жители Богодухова — тут все и фермеры, и учителя, представители местного самоуправления, и сельского совета. Все, кому не безразлична судьба нашего района. В тот раз с нами был Краснокутск и Золочев. На этот раз только богодуховцы. Они не смогли. Краснокутск собрался на сессии поселкового совета и принял решение о поддержке Богодухова центром этого района. То же самое и Золочев сделал. Люботин — хороший город, мы против него ничего не имеем. Но он очень отстает от Богодухова. Даже географически он не подходит. У нас есть все здания, нам не надо их заново строить, — отметил Ярошенко.