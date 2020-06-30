На украинском рынке наблюдается тенденция стремительного снижения цен на картофель нового урожая.

Об этом пишет East Fruit.«Основной причиной негативного ценового тренда операторы рынка считают заметное снижение заинтересованности компаний-экспортеров в закупке данной продукции», — объясняют аналитики.В результате, украинские аграрии готовы отгружать ранний картофель по цене 8-12 грн/кг ($0,30-0,45/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в начале текущей недели.«Уступать в цене производители были вынуждены по ряду причин. Так, помимо сезонного роста предложения, давление на цены оказывало снижение закупочной активности экспортеров. В результате практически весь объем раннего картофеля производители вынуждены были реализовывать на внутреннем рынке страны», — отмечается в сообщении.Эксперты подчеркнули, что даже после существенного снижения, цены на ранний картофель в Украине на данный момент в среднем на 14% выше, чем в аналогичный прошлогодний период. В то же время сельхозпроизводители не исключают, что уже на следующей неделе цены на эту продукцию вновь пойдут вниз в случае дальнейшего отсутствия экспорта.