Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.

«Официально коммент по стрельбе в Гусаровке, Барвенковский район.Стрелку избрали содержание под стражей на 60 дней. Признаёт, что он стрелял. Говорит о том, что подошел к отдыхающим с просьбой отвезти его в село, на что получил отказ. После этого начал делать замечания отдыхающим по поводу мусора, на что исходя из его слов на него пошли несколько человек и, испугавшись этого, он начал хаотично стрелять.Он также говорит, что пистолет ранее ему передал друг после чего он его закопал возле мусорника. В этот день он выкопал пистолет и как раз шел с ним.Информация от прокуратуры области»,- сказано в сообщении канала.Напомним, инцидент произошел вечером 27 июня в селе Гусаровка."Неподалеку карьера отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения ", - говорится в сообщении полиции.Двух человек с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где один из них - 27-летний мужчина - скончался.