По состоянию на 30 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 466 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 3 412 подозрений на COVID-19, из которых 2 133 случая подтверждены. Под подозрением остается 221 человек, из них 203 - жители Харькова. Также за это время 1 тыс. 87 пациентов выздоровели, 80 - умерли.По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 30 июня в Украине лабораторно подтверждено 44 334 случаев COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.