Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи, вечером 29 июня в службу "103" поступил вызов, что в водоеме на улице Гарибальди тонет женщина.На момент прибытия бригады скорой помощи, пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти и медикам пришлось проводить реанимацию, благодаря которой жизнь женщины была спасена и ее госпитализировали в больницу.По официальной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.