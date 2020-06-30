Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, парное или непастеризованное коровье молоко может содержать огромное количество генов, устойчивых к противомикробным препаратам, если хранение выполняется при комнатной температуре.

Исследование также показало, что бактерии, которые содержат гены, устойчивые к противомикробным препаратам, могут делиться ими с другими микроорганизмами, потенциально распространяя резистентность. Исследование было опубликовано в журнале Microbiome.- Мы не хотим пугать людей, мы хотим лишь определить риски. Если вам нравится парное молоко, продолжайте его пить, но храните его в холодильнике. Это поможет минимизировать риск развития бактерий с генами, устойчивыми к антибиотикам, - рассказывает ведущий автор исследования Джинксин Лию.