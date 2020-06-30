Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами деятелей науки, культуры и спорта по случаю Дня Конституции.

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте Президента.За значительный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства награждены:- президент Национальной академии правовых наук Украины (Харьков) Александр Петришин;- главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова.присвоено:- артистке-вокалистке, ведущему мастеру сцены Харьковского академического театра музыкальной комедии Элеоноре Кисель;- артисту, солисту-вокалисту Харьковской областной филармонии Михаилу Марковичу.получил главный конструктор ГП «Завод имени В. А. Малышева» Егор Овчаров.Отметим, команда, которую тренирует почетный гражданин Харьковской области Светлана Саидова, становилась победителем на различных мировых соревнованиях. В частности, в 2019 году харьковские синхронистки стали чемпионками мира в Южной Корее, а в марте 2020 года завоевали семь золотых медалей на Мировой серии по синхронному плаванию во Франции.