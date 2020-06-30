Украине нужна не компенсация за аннексированный Крым, а сам полуостров, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Крым.Реалии.

Требование компенсации повредит стратегии о незаконной оккупации территории, отметил министр.При этом Кулеба заявил, что компании имеют право судиться за потерянное имущество.- А вы хотите, чтобы мы признали незаконность оккупации, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги, и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, - заявил он.