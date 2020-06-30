Движение транспорта по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Гвардейцев-Широнинцев, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 17:00 1-3 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Героев Труда.Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Гвардейцев-Широнинцев, Валентиновской, Бучмы, Академика Павлова и др.На время ремонтных работ автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:№212э, 215э, 266э: - ул. Героев Труда - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;№55э, 247э: - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Бучмы - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;№152э, 263э: - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;№268э: - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту.