В Сети опубликовали видео выезда на пожар в пятиэтажке на ул.Рыбалко, 15 и спасения из горящей квартиры семилетнего мальчика.

Информация о пожаре поступила в Службу спасения 29 июня в 14.25.На кадрах, опубликованных на YouTube-канале "Жизнь пожарного / FireFighter's Life" видно, что пожарные прибыли на место очень быстро. Спасателям пришлось вскрыть дверь квартиры на пятом этаже с помощью специнструмента, чтобы попасть внутрь. Вся квартира была полностью завалена хламом и мусором, ребенок, судя по всему, не смог бы сам выбраться из ловушки.Мальчик сильно испугался. Сказал, что мама и бабушка ушли и оставили его одного дома смотреть мультики.