В следствие конфликта, женщина смертельно ранила своего мужа ножом.

29 июня в полицию позвонили медики больницы города Чугуева и сообщили, что они констатировали смерть 32-летнего мужчины от ножевого ранения. Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что накануне смерти мужчина употреблял со своей гражданской женой спиртные напитки. Между ними возникла ссора, и он начал словесно оскорблять жену, на что в ответ получил удар кухонным ножом в живот.Поняв, что натворила, злоумышленница вызвала скорую помощь.Сейчас 38-летняя подозреваемая задержана. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит лишение свободы до 15 лет.