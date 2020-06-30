В Тетиеве в Киевской области открыли первый в Украине мемориал жертвам еврейских погромов 1918-1920 годов.

Создать мемориал предложила заместительница мэра Тетиева Елена Коцеруба. Проект был реализован при поддержке мэра города Романа Майструка и главы общественной организации "Єдина громада - єдина мета" Александра Коцерубы, мужа Елены. Мемориал торжественно открыли на территории бывшего еврейского кладбища.- Впервые про еврейскую историю города я услышал от своего заместителя Елены Коцерубы. Архивные документы шокировали: сто лет назад город был фактически уничтожен в погроме. Шок смешался с удивлением, так как до сих пор в Тетиеве не было даже таблички с упоминанием тех ужасных событий, - сказал Майструк.Всего во время Гражданской войны в еврейских погромах погибли около 200 тысяч человек. В Тетиеве свыше 80% населения были евреями. Погром в марте 1920 года устроил отряд атамана Оверка Куравского, уничтожив три четверти тогдашней общины - 4 тысячи человек.